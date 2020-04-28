NVIDIA совершила крупнейшее приобретение в истории компании

NVIDIA заключила официальное соглашение о приобретении компании Mellanox. Теперь Mellanox официально является частью компании NVIDIA. Приобретение позволит компании NVIDIA укрепить свои позиции в области искусственного интеллекта и ускорит процесс обработки данных.

Nvidia и Mellanox обслуживают большое количество суперкомпьютеров по всему миру. В свою очередь, Mellanox специализируется на сетевых вычислениях, а также является производителем телекоммуникационного оборудования.

Совместные знания и опыт компаний обеспечат более высокую производительность и дадут скачок в развитии новых технологий.
Комментарии и отзывы NVIDIA Mellanox
Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
Лучший утюг. Hoover TIM 2500Лучший утюг. Hoover TIM 2500
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Появились официальные рендеры смартфона ...
Появились официальные рендеры смартфона Компания LG публиковала официальные пресс-рендер нового флагмана LG V60 ThinQ. ...
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-...
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-Сегодня в центре внимания новая линейка блоков питания FRACTAL DESIGN ION SFX-L, выполненные в компактном...
Смартфон Meizu 17 получит огромную гориз...
Смартфон Meizu 17 получит огромную горизСетевые источники опубликовали фото задней панели флагманского смартфона Meizu 17, который еще не был пре...
Apple и Google объявили войну Covid-19...
Apple и Google объявили войну Covid-19Два технологических гиганта - Apple и Google, объявили о совместных усилиях по разработке системы отслежи...
Apple увеличила производство iPhone...
Apple увеличила производство iPhoneКомпания Apple вдруг решила нарастить производство, чтобы увеличить количество производимых iPhone в перв...
LG разработала будущий дизайн своих смар...
LG разработала будущий дизайн своих смарКомпания LG представила новый язык минималистичного дизайна «Raindrop» для своих будущих телефонов. Устро...
Apple разрешила использовать салфетки с ...
Apple разрешила использовать салфетки с Компания Apple добавила рекомендации по уходу за своими гаджетами на своей странице поддержки из-за вспыш...
Microsoft скоро прекратит поддержку Offi...
Microsoft скоро прекратит поддержку OffiВ просторах интернета, появилась информация, что в ближайшее время компания Microsoft не будет официально...
УФ-бокс Momax Q.Power продезинфицирует и...
УФ-бокс Momax Q.Power продезинфицирует иMomax Q.Power UV-Box QU1 представляет собой беспроводное зарядное устройство с функцией дезинфекции. ...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS25...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS25Флешки получили широкое распространение, заменив собой целый сегмент оптических дисков, предложив компакт...
В Google Translate появились новые языки...
В Google Translate появились новые языкиС 2016 года компания Google не добавляла в переводчик не одного языка. Теперь разработчики компаний Googl...
Polestar готовит конкурента Tesla Model ...
Polestar готовит конкурента Tesla Model Компания Polestar, которая является дочерним предприятием компании Volvo, подготовила к релизу свой новый...
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус Обзор ABKONCORE Cronos 350M (ABCRO350M). Недорогой Mini-Tower корпус
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и IntelОбзор T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz (TF10D416G3600HC14CDC01). Оперативная память для AMD и Intel
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor