NVIDIA совершила крупнейшее приобретение в истории компании

NVIDIA заключила официальное соглашение о приобретении компании Mellanox. Теперь Mellanox официально является частью компании NVIDIA. Приобретение позволит компании NVIDIA укрепить свои позиции в области искусственного интеллекта и ускорит процесс обработки данных.

Nvidia и Mellanox обслуживают большое количество суперкомпьютеров по всему миру. В свою очередь, Mellanox специализируется на сетевых вычислениях, а также является производителем телекоммуникационного оборудования.

Совместные знания и опыт компаний обеспечат более высокую производительность и дадут скачок в развитии новых технологий.