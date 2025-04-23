NVIDIA существенно прокачала ИИ-ассистента G-Assist

Сегодня компания NVIDIA официально заявила, что расширяет возможности своего ИИ-ассистента G-Assist на Windows, делая его гораздо полезнее за пределами настройки игр и компонентов компьютера. Изначально G-Assist вышел в прошлом месяце как чат-бот, ориентированный на помощь в гейминге, но теперь софт получил поддержку плагинов, что позволяет, например, управлять Spotify, проверять, стримит ли кто-то на Twitch, или получать данные о погоде и биржевых котировках. С помощью нового плагин-билдера на базе ChatGPT разработчики и энтузиасты могут создавать собственные модули для G-Assist. Это открывает доступ к внешним инструментам и API, расширяя стандартный функционал.

Например, софт позволяет обращаться к Gemini для более сложных облачных задач, гибко настраивать подсветку и скорость вентиляторов на устройствах от Logitech G, Corsair, MSI и Nanoleaf посредством голосовых команд, проверять погоду в конкретном городе или стоимость акций на бирже. Все плагины работают локально с использованием малого языкового ИИ-модуля, запущенного на RTX-видеокартах от NVIDIA. G-Assist требует около 10 ГБ свободного места для своих функций, включая голосовое управление. Но стоит отметить, что данный ассистент работает исключительно на видеокартах серий RTX 30, 40 и 50, плюс для полноценной работы потребуется минимум 12 ГБ видеопамяти. Но это довольно интересная штука, особенно с учётом того, что она в будущем будет активно развиваться.