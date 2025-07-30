NVIDIA тестирует новую технологию упаковки чипов

Согласно информации, опубликованной DigiTimes, в дорожной карте NVIDIA появился CoWoP — более продвинутая упаковка, которая отказывается от подложки и напрямую соединяет интерпозер с материнской платой. Это решение улучшает электропитание и сигнал, минимизирует потери и позволяет разместить цепи питания ближе к самому графическому ускорителю. Кроме того, отсутствие крышки упаковки снижает стоимость и даёт возможность прямого контакта системы охлаждения с кремнием, что улучшает тепловой режим. По утечке видно, что первые тесты CoWoP начались уже в июле 2025 года. NVIDIA использует для этого модуль с макетом GB100 и бутафорской HBM-памятью, в корпусе размером 110х110 мм — это нацелено на проверку технологических процессов и потоков сборки.