NVIDIA в будущих видеокартах будет использовать шину на 512 бит

Сегодня достаточно известный инсайдер Kopite7kimi опубликовал достаточно крупный слух о том, что флагманская графическая карта следующего поколения NVIDIA GeForce RTX на базе архитектуры Ada-Next будет использовать массивный интерфейс шины шириной в 512 бит. Хотя утверждается, что NVIDIA планирует отказаться от флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 Ti, кажется, что «зелёная команда» уже работает над новой моделью следующего поколения с огромным обновлением конфигурации памяти. Стоит отметить, что сейчас в линейке игровых графических карт NVIDIA, включая совершенно новые модели, не было конфигурации памяти выше 384 бит с выпуска GeForce GTX 285, который состоялся в 2009 году.

Соответственно, обновление до более широкой шины памяти очень важно, потому что использование интерфейса памяти шириной 512 бит позволяет NVIDIA экспериментировать с громадными объёмами памяти. На данный момент графические карты с интерфейсом шины 384 бит, такие как RTX 4090 и RTX 6000 Ada, могут обрабатывать только объёмы памяти до 24 ГБ и 48 ГБ соответственно. С интерфейсом шины 512 бит можно получить объёмы памяти до 32 ГБ и расширить до 64 ГБ на одной карте — это увеличение объема памяти на 33%. Кроме того, стоит учитывать новые модули GDDR7 ёмкостью 24 Гб, которые разрабатываются производителями вроде Micron и Samsung. Если NVIDIA решит использовать эти модули, то можно будет получить объемы видеопамяти вплоть до 48/96 ГБ, что будет огромным преимуществом для создателей контента и задач искусственного интеллекта. Да и для геймеров, конечно, тоже.
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