NVIDIA выпустила новые драйвера с массой исправлений

Компания NVIDIA сегодня выпускает новый драйвер для видеокарт (версия 576.02), который содержит рекордное количество исправлений, направленных на решение проблем, которые вызывали массу жалоб со стороны пользователей. После множества сообщений о чёрных экранах, вылетах из игр и общей нестабильности, компания решила серьёзно подойти к делу — обновление не только существенно повышает номер версии по сравнению с прошлым драйвером 572.83, но и устраняет целый ряд критических багов. Согласно официальным заметкам к релизу, драйвер 576.02 решает проблемы со стабильностью на Windows 11 версии 24H2, устраняет синий экран смерти при запуске игр с DLSS 4 и Multi Frame Generation, исправляет случайные черные экраны на видеокартах серии RTX 50, а также устраняет общие сбои системы.
Кроме того, NVIDIA заявляет, что улучшена стабильность игр с включёнными DLSS Frame Generation и G-SYNC. Также устранены конкретные баги — случайные вылеты в Fortnite, зависание Star Wars Outlaws после длительного бездействия, сбои в Monster Hunter Wilds, а также лаги при использовании V-SYNC в Overwatch 2. Дополнительно улучшена производительность в Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 и Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Такой объём фиксов — редкость для драйверов NVIDIA, которые обычно включают лишь пару исправлений и обновлений, умещающихся на полстраницы. В этот раз список занимает почти две страницы, что подчёркивает масштаб проделанной работы.