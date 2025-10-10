NVIDIA захватила 88% рынка ИИ-видеокарт

С официальным выходом ИИ-графических процессоров Rubin от NVIDIA и растущим интересом к специализированным ИИ-чипам, можно с уверенностью заявить, что компания NVIDIA продолжает занимать центральное место в экосистеме ИИ, контролируя 86% рынка в 2025 году. Её графические процессоры, особенно серия Blackwell, широко используются для обучения и инференса моделей ИИ, а экосистема CUDA стала фактическим стандартом для разработчиков ИИ-приложений. Такое сочетание высокопроизводительного железа и зрелой программной платформы сделало NVIDIA основой глобальной ИИ-инфраструктуры, обеспечив ей значительное конкурентное преимущество и почти монополию на вычисления общего назначения в ИИ.

Тем не менее, ландшафт ИИ-оборудования постепенно диверсифицируется благодаря росту применения специализированных интегральных схем. Компании вроде OpenAI, в сотрудничестве с Broadcom, разрабатывают кастомные ASIC, оптимизированные под инференсные нагрузки. Эти чипы, изготовленные по передовому 3-нм процессу TSMC, изначально будут использоваться исключительно в собственных дата-центрах OpenAI, а не продаваться коммерчески. Такой подход повторяет инициативы других лидеров отрасли — TPU от Google, Trainium и Inferentia от Amazon, направленные на снижение зависимости от дорогих и иногда ограниченных в поставках графических ускорителей NVIDIA. В будущем это может навредить бизнесу «Зелёных», но пока что это слишком далёкая инициатива.
