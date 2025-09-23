NVIDIA заключила партнёрское соглашение с OpenAI

OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с NVIDIA, которое даст компании больше вычислительных мощностей и финансирования для разработки новых моделей на пути к созданию суперинтеллекта. Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, OpenAI сможет построить и развернуть как минимум десять гигаваттных дата-центров на системах NVIDIA, что эквивалентно миллионам графических процессоров для обучения и запуска моделей. Одним из ключевых пунктов сделки стало обязательство NVIDIA вложить до 100 миллиардов долларов в OpenAI поэтапно, по мере ввода в строй каждого нового гигаватта мощностей. Компании уточнили, что окончательные детали будут согласованы в ближайшие недели. Теперь NVIDIA станет для OpenAI предпочтительным стратегическим партнёром в области вычислений и сетевой инфраструктуры.

«Всё начинается с вычислительной мощности, — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. — Именно инфраструктура станет основой экономики будущего, и мы будем использовать совместные проекты с NVIDIA, чтобы создавать новые прорывы в области искусственного интеллекта». Новое соглашение заключено на фоне изменений в отношениях с Microsoft. В январе стало известно, что она больше не будет единственным поставщиком вычислительных ресурсов для OpenAI и сохранит лишь «право первоочередного отказа». С тех пор компания расширяет инфраструктуру, строит собственные дата-центры и развивает партнёрство с Oracle в рамках облачного проекта стоимостью 300 миллиардов долларов.
