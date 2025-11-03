Внешнюю видеокарту ASUS ROG XG Mobile оценили в $1300

Компания ASUS пополнила ассортимент внешних графических адаптеров моделью ROG XG Mobile на базе серии GeForce RTX 50. Новинка характеризуется двумя интерфейсами Thunderbolt 5, версиями на RTX 5070 Ti Laptop (производительность уровня настольной RTX 5070) и RTX 5090 Laptop (уровень настольной RTX 5080), массой чуть менее 1 кг, комплектным блоком питания мощностью 330 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой, двумя портами USB 3.2 Gen2, разъемами HDMI и DisplayPort, а также портом RJ45. Лимиты производитель не указывает. Цена видеокарты составляет 1300 и 2500 долларов соответственно.

