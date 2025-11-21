Maxsun представила мощные видеокарты для работы с ИИ

Maxsun представила свои новые профессиональные видеокарты Intel Arc Pro B60 Dual, которые оснащены сразу двумя процессорами Battlemage, 48 ГБ видеопамяти и двумя типами активной системы охлаждения — с жидкостным охлаждением и в полностью пассивном варианте. Впервые жидкостная версия Arc Pro B60 Dual была показана месяц назад, а теперь компания снова продемонстрировала обновлённые модели на мероприятии Intel в Чунцине. Эта видеокарта выполнена в односекционном форм-факторе, использует замкнутую СЖО и оснащена 16-контактным разъёмом 12V-2x6. Шланги охлаждения выведены назад, а под кожухом находится медная основа с двумя процессорами Battlemage BMG-G21 и 48 ГБ видеопамяти.

По словам Maxsun, жидкостное охлаждение обеспечивает стабильную производительность под нагрузкой, а максимальная температура составляет 61 °C — идеальный показатель для круглосуточной работы. Благодаря односекционному дизайну на материнской плате с семью слотами PCIe можно установить до семи таких карт, получив в сумме 336 ГБ видеопамяти. Такое решение подходит для недорогой рабочей станции под ИИ-модели. Второй вариант — полностью пассивная Arc Pro B60 Dual. Она также построена на двух процессорах Battlemage, но использует двухсекционный корпус с огромным радиатором под кожухом и не имеет ни одного вентилятора. Карта должна без проблем удерживать свой стандартный TDP. Довольно интересные решения на самом деле, особенно для научной деятельности и работы с ИИ.
