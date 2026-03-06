NVIDIA заняла 94% рынка игровых видеокарт

Согласно новому отчёту аналитиков, NVIDIA снова увеличила свою долю на рынке дискретных видеокарт, достигнув отметки в 94% в четвёртом квартале 2025 года. Это на 1,6% больше по сравнению с предыдущим кварталом и новый максимум за всё время наблюдений в последних отчётах. В то же время доля AMD сократилась на 1,6%, что фактически сыграло на руку партнёрам NVIDIA и объёмам их поставок. В целом, по данным аналитиков, в последнем квартале 2025 года на рынке было продано 11,5 миллиона видеокарт — это на 0,5 миллиона меньше, чем в третьем квартале, однако на 36% больше по сравнению с 8,45 миллиона единиц в четвёртом квартале 2024 года. Небольшое снижение поставок объясняется ростом цен на память и тарифами, влияющими на глобальную цепочку поставок. В результате увеличивается стоимость дискретных видеокарт, использующих дорогую память GDDR7 и GDDR6.

Доля Intel в поставках видеокарт остаётся стабильной на уровне около 1%. Это примерно тот же показатель, что и в третьем квартале 2025 года, когда компания впервые опустилась до однозначного процента после выхода игровых видеокарт Arc Alchemist. Такая ситуация говорит о том, что позиции Intel остаются стабильными, а спрос сохраняется на прежнем уровне — геймеры продолжают покупать видеокарты компании примерно в том же объёме. Чтобы выйти за пределы однозначной доли рынка, Intel, вероятно, потребуется больше моделей графических процессоров среднего ценового сегмента. Без них Intel ничего сделать не сможет.