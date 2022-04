NZXT анонсировала корпус CRFT 10 H510i All Might

NZXT представила игровой корпус NZXT CRFT 10 H510i All Might. Погрузитесь в мир My Hero Academia вместе с корпусом H510i All Might. Этот корпус Mid-Tower — первая модель в линейке CRFT от NZXT, посвященная аниме. Созданный, чтобы противостоять самым опасным злодеям, H510i All Might разработан, чтобы использовать всю мощь ваших компонентов внутри сборки.

В мире My Hero Academia 80% населения наделены сверхспособностями, более известными как «причуды». NZXT CRFT воздает должное фанатам благодаря уникальному сотрудничеству с творческими умами, которые создают игры, миры и истории, которые мы любим. Создавая H510i All Might, компания черпала вдохновение в захватывающей истории All Might, чтобы воплотить в жизнь корпус, пропитанный знаниями My Hero Academia.