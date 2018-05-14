NZXT анонсирует корпус в стилистике PUBG

NZXT сегодня анонсировала корпус Mid-tower, будет выпущена ограниченная партия H700 PUBG, в сотрудничестве с PUBG Corporation и Gamers Outreach, корпус в стилистике кейса(airdrop) из PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG).Он имеет стилистику одного из самых прибыльных и популярных игровых ресурсов PUBG, корпус H700 PUBG - это идеальный выбор для поклонника королевской битвы.NZXT выпустила ограниченную партию H700 PUBG в размере 2000 единиц, при этом 10% всех продаж будет пожертвовано Gamers Outreach, благотворительной организации, которая предоставляет оборудование, технологии и программное обеспечение, чтобы помочь детям справиться с лечением в больницах.Limited Edition H700 PUBG - $ 199,99 USD