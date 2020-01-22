NZXT и Seasonic представили новые надежные блоки C Series

Блок питания (PSU) является наиболее важным компонентом любой сборки ПК.

NZXT вместе с Seasonic выпустила три новых блока питания: C650, C750 и C850. Серия C имеет сертификат 80+ Gold и гарантирует эффективность более 90% при нагрузке 50%, снижая тепловыделение. Устройства имеют размеры 150 × 150 × 86 мм.

Каждый блок питания защищен от перенапряжения/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания, обеспечивая полную безопасность всех других компонентов ПК. Все продукты серии С поставляются с 10 летней гарантией.

Для охлаждения есть 120-миллиметровый вентилятор, который за счёт технологии Zero RPM Fan полностью останавливается и гарантирует тишину в условиях малой нагрузки. Новинки могут похвастаться полностью модульной системой подключения кабелей.

NZXT C650, C750 и C850 будут доступны с февраля за $ 110, $ 120 и $ 130 соответственно.