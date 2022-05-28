NZXT представила корпуса линейки H7

NZXT запускает новую серию корпусов H7, включая H7, H7 Flow и H7 Elite. Каждый корпус имеет сетчатую решетку на верхней панели и совместимость с радиаторами жидкостного охлаждения до 360 мм для повышения эффективности охлаждения.

Корпуса сохранили минималистичный дизайн и представлены в черном и белом исполнении. H7 — это стандартный корпус, а в H7 Flow добавлена ​​перфорированная передняя панель для еще лучшего охлаждения. Корпус H7 Elite оснащен RGB-вентиляторами и панелью из закаленного стекла. Новинки поддерживают материнские платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX форм-фактора, блоки питания ATX размера. H7 и H7 Flow имеют два предустановленных вентилятора, а топовая модель H7 Elite получила предустановленных четыре вентилятора.

Корпуса NZXT H7, H7 Flow и H7 Elite будут доступны в ближайшее время. Базовая модель и модель Flow будут стоить 159 долларов, а H7 Elite — 229 долларов.