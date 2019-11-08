NZXT представила новую игровую гарнитуру AER и станцию для управления звуком

2019-11-08, Автор - Anna; Продукт - NZXT AER, NZXT MXER, NZXT STND ; [87]
Компания NZXT наиболее известная своими минималистичными корпусами и системой освещения, выпустила полную аудиосистему, включающую гарнитуру AER, пульт управления звуком MXER и держатель для гарнитуры STND.

Гарнитура AER имеет простой и гладкий дизайн выполненный в стиле NZXT. Она весит 291 г и оснащена 40-мм аудио-сертифицированными драйверами Hi-Res и сменным конденсаторным микрофоном. Микрофон и кабель можно разместить как на левой так и на правой стороне. NZXT также предлагает версию AER Open с открытой спинкой, что должно усиливать средние частоты и предлагать более просторную звуковую сцену. Дополнительное USB-соединение и встроенное программное обеспечение обеспечивают объемное звучание Nahimic 7.1 через NZXT CAM. Наушники сертифицированы Discord и совместимы с PlayStation 4, Xbox и Nintendo Switch.

Станция управления звуком MXER имеет ЦАП Wolfson и предлагает микширование голоса и игр с помощью фейдера студийного уровня. Она обеспечивает плавное переключение между вашими динамиками и гарнитурой, а также поддерживает Nahimic 7.1 Surround через соединение USB. Завершает установку подставка для гарнитуры STND, изготовленная из стального каркаса.

Гарнитура NZXT AER стоит $150, NZXT MXER - $100, а NZXT STND обойдется в $50.

Комментарии и отзывы NZXT AER, NZXT MXER, NZXT STND
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