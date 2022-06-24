NZXT представила высокоэффективную термопасту

NZXT представила термопасту NZXT High-Performance, которая сочетает в себе теплопроводность, простоту нанесения и долговременную стабильность для обеспечения максимальной теплопередачи при охлаждении любой сборки. Состав термопасты включает такие материалы как оксид цинка, жидкий полимер и алюминий.

Термопаста NZXT High-Performance обеспечивает превосходную теплопроводность 6,3 Вт/мК. Его легко наносить и чистить, в комплекте также есть спиртовая салфетка для очистки старой термопасты. Он идеально подходит для процессора и графического процессора и доступен в тюбиках 3 г и 15 г.

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