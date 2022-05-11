NZXT представляет блок питания C1000 Gold

Компани NZXT представила последнее дополнение к линейке блоков питания - NZXT C1000 Gold. Из-за более высоких требований к мощности высокопроизводительных топовых видеокарт, таких как NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti и недавно выпущенной AMD Radeon RX 6950, все большему количеству игровых ПК и рабочих станций требуется 1000 Вт. Блок питания NZXT C1000 Gold обеспечивает именно это. На блок питания NZXT C1000 Gold распространяется 10-летняя гарантия. Он доступен по цене 179,99 долларов.

NZXT C1000 Gold — это самая мощная модель среди блоков питания NZXT серии C. Однако в этом блоке питания отсутствует 16-контактный разъем питания PCIe 5.0, который используется в новейших видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Разъемы NZXT C1000 Gold:

  • 1x 24-контактный разъем питания ATX
  • 2x 4+4-контактный разъем питания ЦП
  • 6x 6+2-контактный разъем питания PCIe
  • 6x разъем питания SATA
  • 6x периферийных устройств
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