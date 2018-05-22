NZXT с выходом H500 и H500i предлагает новый взгляд на корпус современного ПК

Лос-Анджелес, Калифорния – 22 мая 2018 г. – NZXT, ведущий поставщик десктопных компонентов для ПК-геймеров, сегодня представляет совершенно новые корпуса H500 и H500i, свежее пополнение своей весьма востребованной корпусной серии H. Этими новыми моделями H500 и H500i в формате компактного Mid Tower NZXT продолжает свою отмеченную наградами конструктивную концепцию, осваивая всё больше разных форм-факторов, и пользователям больше не нужно идти на компромиссы при создании своих идеальных игровых ПК.

Новая конструкция представлена двумя вариантами: H500 и интеллектуальным H500i, управляемым программой CAM. Обе модели поставляются с боковой панелью из закалённого стекла и обеспечивают элегантное и доступное решение для сборщиков ПК любого уровня навыков. Для быстрого и лёгкого создания выдающихся игровых ПК внедрены новые конструктивные решения: упрощённый брекет для установки систем водяного охлаждения, интуитивно понятные варианты укладки кабелей, быстросъёмные лотки SSD. Кроме того, H500i оснащён контроллером Smart Device, управляемым программой CAM и обеспечивающим цифровое управление вентиляторами и RGB-подсветкой, а также встроенным брекетом для вертикальной установки видеокарты*.

«В H500 мы воплотили всё, чему научились, работая над нашими бестселлерами S340 и недавно выпущенной новой серией H, чтобы предложить обновлённое, богатое возможностями шасси, которое продолжит наше стремление разрабатывать доступное по цене аппаратное обеспечение премиального уровня», – сказал Джонни Хоу, основатель и CEO компании NZXT. «Всеми своими элементами, от прочной стальной конструкции до боковой панели из закалённого стекла, H500 и H500i дают пользователям любого уровня всё необходимое для создания выдающейся игровой машины».

Основные параметры H500 / H500i

● Современный дизайн и конструкция, обеспечивающая интуитивно понятную сборку● Стальная конструкция премиум-класса с лощёным дизайном серии H; поставляется в четырех цветовых сочетаниях● Закалённая стеклянная боковая панель демонстрирует вашу сборку● Укладка проводов сделана простой и интуитивно понятной благодаря запатентованной системе кабель-менеджмента● Установка водяного охлаждения упрощена задействованием съёмного брекета для готовых систем «всё в одном» или пользовательских сборных конфигураций Custom Loop

Эксклюзивные функции H500i

● Smart Device, встроенный цифровой контроллер вентиляторов и RGB-подсветки, управляемый программой CAM, объединяет функции HUE + и GRID + и включает два предустановленных вентилятора и светодиодные RGB-ленты.● Дополнительный режим управления вентилятором Adaptive Noise Reduction в CAM измеряет температуры центрального и графического процессоров, а также уровень шума окружающего пространства и системных компонентов для создания оптимальных графиков работы вентиляторов в целях сохранения баланса между эффективным охлаждением и низким уровнем шума.● Контроллер Smart Device при помощи программы CAM позволяет динамически персонализировать RGB-подсветку для каждого индивидуально собранного ПК в соответствии с предпочтением пользователя.● Вертикальное крепление для графического адаптера позволяет продемонстрировать мощь графической подсистемы.

Модель Рекомендованная цена H500 79.90 Euro H500i 109.90 Euro

Доступность: СНГ, страны Балтии – конец июня, начало июля