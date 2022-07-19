NZXT выпускает игровые мониторы Canvas 27Q и Canvas 32Q

NZXT запускает линейку игровых мониторов NZXT Canvas.

Серия NZXT Canvas включает в себя два монитора: NZXT Canvas 32Q - 32-дюймовый изогнутый игровой монитор QHD 165 Гц и NZXT Canvas 27Q - 27-дюймовый игровой монитор QHD 165 Гц. Обе модели доступны в четырех цветовых вариантах. Новинки предлагают быстрый отклик, 1 мс. Мониторы поддерживают технологию HDR10, AMD FreeSync Premium. Антибликовое покрытие обеспечивает универсальность в условиях высокой или низкой освещенности.

Изогнутый игровой монитор NZXT Canvas 32Q и NZXT Canvas 27Q игровой монитор доступны по цене 379,99 и 339,99 долларов соответственно.