NZXT выпускает корпус H700i Ninja Edition

NZXT объявила в сотрудничестве со всемирно известным стримером Tyler «Ninja» Blevins, и был спроектирован корпус H700i Ninja Edition Mid-tower.
Прочная, стальная конструкция
Легкая прокладка кабелей
Установки водяного охлаждения упрощены как для конфигурации AIO, так и для пользовательских контуров
Две эксклюзивные наклейки с ниндзя-тематикой
Цена на Ninja H700i будет начинаться с $ 249,99 USD
Основные возможности H700i NinjaДизайн Iconic Ninja с изображением логитипа и индивидуальной цветовой тематикой
Прочная, стальная конструкция
Легкая прокладка кабелей
Установки водяного охлаждения упрощены как для конфигурации AIO, так и для пользовательских контуров
Две эксклюзивные наклейки с ниндзя-тематикой
Цена на Ninja H700i будет начинаться с $ 249,99 USD