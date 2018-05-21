NZXT выпускает корпус H700i Ninja Edition

NZXT объявила в сотрудничестве со всемирно известным стримером Tyler «Ninja» Blevins, и был спроектирован корпус H700i Ninja Edition Mid-tower.

Основные возможности H700i Ninja

Дизайн Iconic Ninja с изображением логитипа и индивидуальной цветовой тематикойПрочная, стальная конструкцияЛегкая прокладка кабелейУстановки водяного охлаждения упрощены как для конфигурации AIO, так и для пользовательских контуровДве эксклюзивные наклейки с ниндзя-тематикойЦена на Ninja H700i будет начинаться с $ 249,99 USD