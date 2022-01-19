На AliExpress стартовали продажи смартфона realme 9i На глобальной виртуальной площадке AliExpress поступил в продажу новый бюджетный смартфон realme 9i. Новинка получила восьмиядерный процессор Snapdragon 680, построенный на 6 нм техпроцессе с 4 Гбайт оперативной памяти. Касательно 6,6-дюймового дисплея, то он имеет FullHD+ разрешение и частоту обновления 90 Гц. Основная камера сочетает в себе три объектива: модуль на 50 Мпикс со светосилой f/1.8, дополнительный макро на 2 Мпикс и датчик измерения глубины тоже на 2 Мпикс. Аккумулятор объемом 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.



На AliExpress смартфон можно На глобальной виртуальной площадке AliExpress поступил в продажу новый бюджетный смартфон realme 9i. Новинка получила восьмиядерный процессор Snapdragon 680, построенный на 6 нм техпроцессе с 4 Гбайт оперативной памяти. Касательно 6,6-дюймового дисплея, то он имеет FullHD+ разрешение и частоту обновления 90 Гц. Основная камера сочетает в себе три объектива: модуль на 50 Мпикс со светосилой f/1.8, дополнительный макро на 2 Мпикс и датчик измерения глубины тоже на 2 Мпикс. Аккумулятор объемом 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.На AliExpress смартфон можно заказать уже сейчас по цене от 13 774 рублей. Доступны две расцветки: черный и синий. Автор - Marsel . Размещено: Сегодня 12:08 . Продукт - realme 9i Комментарии и отзывы realme 9i

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