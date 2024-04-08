На Apple наложили крупный штраф

С обновлением операционной системы iOS 17.4 компания Apple предоставила пользователям возможность загружать приложения из сторонних источников и устанавливать сторонние магазины приложений на iPhone, но, видимо, производитель сделал всё не совсем так, как ожидали регуляторы из ЕС. Дело в том, что сегодня Европейский союз наложил крупный штраф за изменения, внесённые Apple в политику App Store, — власти отметили, что компания неправильно выполнила их поручения. На гиганта из Купертино наложили штраф в размере 2 миллиардов долларов, плюс производитель iPhone теперь обязан переделать систему сторонних магазинов в соответствии с требованиями властей ЕС.

В результате компания Apple теперь позволяет размещать эмуляторы классических консолей в App Store — это значит, что теперь энтузиасты могут устанавливать специальный софт, дабы играть в старые и не очень видеоигры на своём смартфоне. Apple поделилась этой новостью в электронном письме разработчикам, официально заявив, что игровые эмуляторы теперь доступны в App Store — это очень важная новость для разработчиков игр, но при этом в Apple уточняют, что никакого пиратского контента в этих эмуляторах быть не может. Это понятное требование, вот только реализовать его сложно. Всё же старые игры тридцатилетней давности уже не купить официально, а значит, если вы захотите поиграть в любимый шутер детства, то вам его где-то нужно загрузить. Вопрос только где, если официально игру уже не продают.