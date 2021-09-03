На Apple подали в суд за Siri - помощник слушал то, что не должен

Практически у каждого крупного производителя смартфонов есть собственный голосовой помощник. Более того, с развитием технологий компании хотят положить смарт-устройство не только в карман пользователя, но и дома, что вызывает вопросы о конфиденциальности личной информации. В связи с этим против Apple был подан иск о том, что голосовой помощник компании по имени Siri неправильно записывал личные разговоры пользователей. В постановлении по этому делу судья постановил, что компании придется столкнуться с судебным иском. Apple потребовала отклонить иск, и судья Джеффри С. Уайт из федерального окружного суда в Окленде отклонил часть иска, касающуюся экономического ущерба пользователям. Но он постановил, что истцы, которые пытаются оформить коллективный иск, могут продолжать подавать иски о нарушении конфиденциальности пользователей.

Судья сказал, что истцы могут подавать иски о том, что Apple нарушила федеральный закон о прослушивании телефонных разговоров и закон Калифорнии о конфиденциальности. В деле утверждается, что Siri включила незапрошенные и записанные разговоры, которых не должно было быть, и передала данные третьим лицам. Один пользователь Siri сказал, что его личные беседы со своим врачом о «хирургическом лечении » привели к тому, что он получил целевую рекламу этого лечения, в то время как двое других заявили, что их разговоры о кроссовках Air Jordan, солнцезащитных очках Pit Viper и «Olive Garden» привели к получению соответствующей рекламы.