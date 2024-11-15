На Apple подали в суд за iCloud

Компания Apple вновь столкнулась с иском на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов (или примерно 3,75 миллиарда долларов) от британской группы по защите прав потребителей «Which?», которая обвиняет производителя iPhone в нарушении закона о конкуренции в Великобритании из-за принуждения пользователей к использованию сервиса iCloud. В своем пресс-релизе истец утверждает, что Apple предоставляла своему облачному сервису iCloud приоритетное положение и поощряла пользователей хранить там фотографии, видео и другие данные, затрудняя использование альтернативных провайдеров облачных технологий. Группа утверждает, что монополия Apple позволила компании завышать цены на подписки iCloud и нанести ущерб 40 миллионам пользователей в Великобритании, которые, как заявляется, были заперты в экосистеме Apple с октября 2015 года.

И в определённом смысле они правы, потому что Apple действительно запрещает пользователям создавать резервные копии данных через сторонние облачные сервисы. При этом пользователи получают всего 5 ГБ бесплатного пространства в iCloud, объём которого не увеличивался с момента запуска сервиса в 2011 году. Если требуется больше места, необходимо платить ежемесячную подписку. Пользователи iPhone могут вручную сохранять данные, передавая их на компьютер, но это не очень удобно на самом деле. Так что истец считает, что Apple злоупотребляет доминирующим положением своей операционной системы, чтобы получить несправедливое преимущество на рынке облачных хранилищ.