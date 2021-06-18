На Apple вновь подали в суд за нарушение патентов

В начале этой недели Apple получила еще один судебный иск — XR Communications подала иск против компании, утверждая, что ряд ее продуктов нарушает патент на беспроводную технологию MIMO. Фирма подала жалобу в Окружной суд США Западного округа Техаса на гиганта из Купертино за нарушение единственного патента, выданного в 2020 году. В иске упоминался ряд продуктов, в том числе iPhone 6s и выше, все модели iPad первого поколения, iPad Air и iPad mini 2, все модели Mac, выпущенные с 2016 года, и Apple TV 4K. XR Communication сослалась на нарушение патента США № 10,715,235 на «направленную беспроводную связь». Хотя технология, указанная в иске, специфична, система, описанная в жалобе, используется большим количеством производителей на рынке, предлагающих устройства с возможностями Wi-Fi.

Рассматриваемый патент был разработан ныне несуществующей компанией Vivato Technologies, специализирующейся на инфраструктуре Wi-Fi, которая была основана еще в 2000 году. Хотя производитель iPhone уже владеет рядом патентов, связанных с коммуникациями MIMO и связанными с ними технологиями, иск XR Communications, поданный как Vivato, требует возмещение прошлых и текущих гонораров, судебные издержки и судебный запрет по делу. Судя по всему, Apple вновь напоролась на патентных троллей, которые хотят просто получить немало денег с богатой компании за исковые издержки. И, вероятно, у них всё получится, так как на самом деле патент выглядит весьма продуманным.
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