На CES 2020 MSI представит портативный монитор с частотой 240 Гц

MSI Optix MAG161 - это портативный IPS-дисплей с великолепной частотой обновления 240 Гц, для более качественных игровых возможностей. Производитель уже получил награду CES за инновации для Optix MAG161, несмотря на то, что ежегодная выставка потребительских технологий в Вегасе даже не началась.

Новинка имеет толщину всего 5 мм, разъемы USB-C и HDMI. Кроме того, экраны MSI Optix обычно имеют диагональ экрана в названии модели - например, Optix MAG271CQR - это 27-дюймовый дисплей, поэтому новый портативный монитор может иметь 16-дюймовый или, может быть, 15,6-дюймовый экран с разрешением 1,920 x 1080 пикселей и время отклика 3 с.Технически монитор позволяет подключать к нему любой источник сигнала: ноутбук, PC, планшет и смартфон.