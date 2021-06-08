На Dell подали в суд за рекламу, которая ввела в заблужение

В коллективном иске, поданном в окружной суд Северной Калифорнии США, владелец игрового ноутбука Alienware Area 51M R1 утверждает, что Dell сознательно ввела его в заблуждение рекламными объявлениями о «беспрецедентной возможности модернизации» ноутбука. Суть жалобы, поданной истцом Робертом Фелтером, заключается в том, что реклама Alienware создала впечатление, что владельцы ноутбука Area 51M R1 2019 года могут перейти на будущие процессоры Intel и графические процессоры NVIDIA, такие как грядущие на тот момент Intel 10-го поколения и NVIDIA RTX Super. Однако это оказалось невозможно — поскольку процессоры Intel 10-го поколения были переведены на новый сокет, они не были совместимы с материнской платой Z390 в ноутбуке Alienware Area 51M R1. Более того, позже Dell продавала комплекты обновления графического процессора для данной модели, но они позволяли получить апгрейд лишь до RTX 2080, тогда как пользователи хотели получить апгрейд и до Super-серии.

В иске Фелтера утверждается, что Dell знала, когда обещала «беспрецедентную возможность обновления», что возможность обновления 51M будет ограничена материнской платой на чипсете Z390, и что это была маркетинговая уловка, чтобы помочь продать 51M до появления нового оборудования. То есть, проще говоря, перед релизом нового поколения процессоров Dell выпустила рекламу о возможности апгрейда своего игрового ноутбука, а в итоге оказалось всё немного иначе. И теперь владельцы этих ноутбуков пошли в суд.