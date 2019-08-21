На Gamescom, Plantronics представила новые гарнитуры RIG

Plantronics представляет серию RIG 700 на Gamescom, новейшем дополнении к линейке беспроводных гарнитур RIG. По словам производителя, серия RIG 700 станет самой легкой на сегодняшний день беспроводной гарнитурой RIG, с 240 граммами. Несмотря на то, что он беспроводной, у него есть такие функции, как регулировка громкости или стабилизатор разговора. Кнопка баланса воспроизведения чата, доступная через наушник, позволяет игроку настроить сочетание высоких и низких частот. Батарея должна длиться двенадцать часов.

Серия 700 доступна в трех версиях: для Xbox One (HX), PlayStation (HS) и Windows PC (HD) и различных цветов и рисунков. В версиях HX и HD гарнитуры оснащены Windows Sonic Surround. Также гарнитуры оснащены 40-мм динамиками с «басовыми трубками» и съемным микрофоном с функцией шумоподавления. Радиус действия десять метров.