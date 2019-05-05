На Geekbench появился неизвестный смартфон от HTC

2019-05-05, Автор - kinder_ggwp; Продукт - HTC; [58]
Компания HTC, все еще находится в мобильном бизнесе и в ее планах есть идеи по производству телефонов с блокчейном второго поколения с использованием сетей 5G.

Хотя HTC еще не опубликовал график своих планов, на сайте Geekbench появился неизвестный телефон HTC, оповещающий о возможном выпуске. Данный неизвестный HTC phone имеет номер модели HTC2Q741, работающий на чипсете MediaTek Helio P35 с 6 ГБ оперативной памяти и с новейшей операционной системой Android 9 Pie.

На данный момент нет никакой информации о полном названии смартфона, однако есть признаки того, что устройство может быть специфичным для рынка вариантом неизвестного телефона HTC. Ранее на том же Geekbench был замечен еще один смартфона от компании HTC с процессором Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти.

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