На Geekbench засветился новый ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14

В прошлом месяце компания ASUS анонсировала два новых ноутбука ROG Zephyrus — G14 и G15. Ожидается, что игровые ноутбуки поступят в продажу в середине-конце 2022 года. Теперь грядущий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 появился на Geekbench. ASUS ROG Zephyrus G14 набрал 1571 одноядерный балл и 9751 многоядерный балл. Чипсет на 6,2% и 24,4% быстрее, чем любой средний Ryzen 9 5900HS.

Что касается спецификаций, ASUS ROG Zephyrus G14 2022 имеет два варианта дисплея — 14-дюймовую панель QHD с частотой обновления 120 Гц и 14-дюймовую панель FHD с частотой обновления 144 Гц. Оба ноутбука имеют соотношение экрана к корпусу 91% и соотношение сторон 16:10.

Ноутбук оснащен новым процессором AMD Ryzen 9 6900HS с 8 ядрами и 16 потоками. Он имеет графический процессор Radeon RX 6800S в сочетании с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Он поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 4800 МГц с возможностью расширения до 32 ГБ. Он оснащен твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ. Что касается вариантов подключения, он имеет Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.1, 2 порта USB Type-C, порты USB Type-A 3.2 Gen 2, порт HDMI 2.0b, картридер и разъем для наушников. Игровой ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 76 Втч и поддерживает технологию зарядки PD мощностью 100 Вт.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus G14
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