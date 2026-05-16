На HONOR Magic 8 Pro уже доступна бета Android 17

Компания HONOR предоставила владельцам смартфона Magic 8 Pro возможность опробовать первую бета-версию операционной системы Android 17. Опробовавшие бету энтузиасты и разработчики ПО могут оставить свои отзывы и предложения на глобальной странице HONOR X.

Напомним, что HONOR Magic 8 Pro вышел в октябре прошлого года с предустановленной MagicOS 10.0 на основе Android 16. Смартфон также оснащается топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,71-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1256:2808 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с 3D-камерой глубины, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.
