На IFA Garmin покажет шесть новых умных часов

Garmin готовится представить новую линейку умных часов в которую войдут: Venu, Vivoactive 4, Vivoactive 4s, Vivomove Style, Vivomove 3s и Vivomove 3 Sport.

Просочившиеся изображения новинок имеет некоторую информацию о том, что они могут предложить. Прежде всего, Garmin Venu сочетает в себе элементы умных часов и фитнес-трекера в 43-миллиметровом корпусе.

Garmin Venu, как и Vivoactive 4 и Vivoactive 4s, будет включать поддержку Spotify и Deezer, а также отслеживание активности для велосипедистов, пловцов и бегунов. Функции NFC и поддержка оплаты также будут доступны.

Часы оснащены яркими дисплеями и классическими аналоговыми стрелками. Тем не менее, включают в себя датчик сердечного ритма и многие фитнес-ориентированные функции.

Vivomove 3 Sport и Vivomove 3s выглядят как традиционные умные часы с дополнительной светодиодной панелью, которая предлагает множество функций отслеживания и отображения уведомлений. Оба поставляются с пульсометром.

Все шесть умных часов Garmin будут представлены на IFA 2019 в начале сентября.