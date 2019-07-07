На Kickstarter появился кассетный плеер с Bluetooth

Команда разработчиков в NINM Lab создала беспроводную кассетную магнитолу Bluetooth 5.0, которая позволяет воспроизводить старые кассеты, при этом обеспечивая возможность подключения к современным колонкам.

Кассетный магнитофон нового поколения оснащен системой автоматической остановки на конце ленты, 5 клавишами воспроизведения, системой записи одним касанием, встроенным микрофоном и разъем для наушников.

NINM Lab IT'S OK работает от 2 батарейки типа «АА» и имеет светодиодный индикатор подключения Bluetooth. Вес устройства без батареек 152 г, а размеры 118 мм х 84 мм х 33,5 мм. Новинка появится в продаже в декабре по ориентировочной цене в $80.