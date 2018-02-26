На MWC 2018 показали полностью безрамочный смартфон Vivo Apex

Китайская компания Vivo привезла на выставку MWC 2018 концептуальный смартфон Apex, который может похвастаться почти полным отсутствием рамок вокруг дисплея. Отмечается, что дисплей занимает 98% передней панели. Сканер отпечатков пальцев при этом встроен в экран. По словам производителя, палец можно прикладывать не к маленькой пиктограмме, а к значительно большей области, занимающей около трети дисплея. Еще одной фишкой устройства является выдвижная 8 Мп камера. К сожалению, данный аппарат – работающий концепт, и выпускать его на рынок в таком видео Vivo не собирается.