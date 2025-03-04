На MWC 2025 представили AI Phone на базе Perplexity

На выставке MWC 2024 в Барселоне компания Deutsche Telekom официально анонсировала AI Phone — смартфон, работающий на базе искусственного интеллекта Perplexity. Устройство будет представлено позже в этом году и получит платформу Magenta AI, объединяющую Perplexity Assistant, Google Cloud AI, ElevenLabs, Picsart и другие ИИ-инструменты. Идея AI Phone впервые была представлена Deutsche Telekom на MWC 2024. Концепция предполагает смартфон, управляемый голосом, который способен бронировать авиабилеты, записывать в рестораны, заказывать такси и делать покупки без необходимости переключаться между приложениями. По функциональности он напоминает устройства с моделью больших действий (или Large Action Model) вроде провального Rabbit R1.

Часть ИИ-инструментов, включая поиск Perplexity, будут доступны и на других устройствах через приложение MeinMagenta. Сам смартфон, судя по опубликованным изображениям, напоминает бюджетное или среднебюджетное Android-устройство с толстыми рамками и розовой кнопкой питания. Deutsche Telekom планирует выпустить AI Phone во второй половине 2025 года, а этим летом компания добавит некоторые ИИ-функции Google Cloud AI, ElevenLabs и Picsart в приложение MeinMagenta, совместимое с другими смартфонами. Довольно интересный смартфон, конечно, но стоит отметить, что работать всё это будет только в США, так что говорить о какой-то безумной популярности точно не стоит. Слишком нишевая штука.