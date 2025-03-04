На MWC 2025 представили AI Phone на базе Perplexity

На выставке MWC 2024 в Барселоне компания Deutsche Telekom официально анонсировала AI Phone — смартфон, работающий на базе искусственного интеллекта Perplexity. Устройство будет представлено позже в этом году и получит платформу Magenta AI, объединяющую Perplexity Assistant, Google Cloud AI, ElevenLabs, Picsart и другие ИИ-инструменты. Идея AI Phone впервые была представлена Deutsche Telekom на MWC 2024. Концепция предполагает смартфон, управляемый голосом, который способен бронировать авиабилеты, записывать в рестораны, заказывать такси и делать покупки без необходимости переключаться между приложениями. По функциональности он напоминает устройства с моделью больших действий (или Large Action Model) вроде провального Rabbit R1.

Часть ИИ-инструментов, включая поиск Perplexity, будут доступны и на других устройствах через приложение MeinMagenta. Сам смартфон, судя по опубликованным изображениям, напоминает бюджетное или среднебюджетное Android-устройство с толстыми рамками и розовой кнопкой питания. Deutsche Telekom планирует выпустить AI Phone во второй половине 2025 года, а этим летом компания добавит некоторые ИИ-функции Google Cloud AI, ElevenLabs и Picsart в приложение MeinMagenta, совместимое с другими смартфонами. Довольно интересный смартфон, конечно, но стоит отметить, что работать всё это будет только в США, так что говорить о какой-то безумной популярности точно не стоит. Слишком нишевая штука.
Xiaomi 15 Ultra представили в Европе…
Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 …
Realme Neo7 SE получит аккумулятор на 7000 мАч…
В базе данных TENAA появились фотографии и подробные характеристики смартфона Realme Neo7 SE, который еще…
Экран Samsung Galaxy S25 Ultra признан лучшим на рынке …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования дисплея флагманского смартфона Samsung Galaxy S2…
OnePlus Ace 5s получит АКБ на 7000 мАч…
Компания OnePlus еще не выпустила смартфон Ace 5, а в сети уже появились первые подробности о модели Ace …
Названы отличия OnePlus Ace 5 от Ace 5 Pro …
Китайский информатор Experience More рассказал, чем будут отличаться смартфоны OnePlus Ace 5 и OnePlus Ac…
Стала известна дата выхода флагмана Xiaomi 15 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала тизер, раскрывающий дату выхода флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra. Пре…
iPhone 17 Air получит самый тонкий в мире корпус…
Судя по данным от многочисленных инсайдеров, компания Apple готовится внести значительные изменения в лин…
Honor представила Magic 7 Pro в Европе…
Сегодня флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro выходит на рынок Европы, что является достаточно большим ш…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor