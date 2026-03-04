На MWC 2026 представлены TECNO CAMON 50 Ultra 5G и CAMON 50

Фото возможности смартфона подтверждены высокой оценкой в 146 баллов от DXOMARK, что является рекордным показателем в категории устройств стоимостью до $600. Кроме того, модель получила одну из лучших в сегменте оценку за портретную съёмку — 142 балла. Особая технология Universal Tone от TECNO отвечает за естественную передачу цветов, обеспечивая насыщенные и реалистичные изображения, максимально приближённые к тому, как видит сцену человек. Серия CAMON 50 дебютирует с инновационной функцией AI Art Gallery — галереей искусств на базе искусственного интеллекта, позволяющей превращать обычные фотографии в настоящее искусство. CAMON 50 Ultra 5G также выделяется высокой производительностью благодаря флагманскому процессору MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Все модели серии оснащены яркими AMOLED-дисплеями с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает исключительную плавность изображения и комфорт просмотра.