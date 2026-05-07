На MacBook Pro вышел дистрибутив Omarchy 3.7

Вчера состоялся релиз дистрибутива Omarchy 3.7 — главным нововведением обновления стала серьёзная переработка игрового режима. Основанный на Arch Linux дистрибутив получил Gaming Edition Update, который заметно улучшает поддержку игр и игровых сервисов. Теперь Steam устанавливается автоматически без участия пользователя, а проблемная переменная окружения SDL_VIDEODRIVER, вызывавшая ошибки совместимости во многих играх, была удалена. Значительные изменения коснулись и RetroArch — разработчики отказались от зависимости AUR, благодаря чему установка стала заметно быстрее, а сам эмулятор теперь полностью настроен сразу после установки системы.

Помимо эмуляции, Omarchy 3.7 получил встроенные лаунчеры для Lutris, Heroic и Moonlight. Через Lutris можно запускать игры Battle.net, включая Diablo, StarCraft и World of Warcraft. Heroic предназначен для проектов из Epic Games Store без античита, поэтому Fortnite и Rocket League не поддерживаются. Moonlight позволяет стримить игры с Windows-ПК, на котором установлен Sunshine. Также в систему добавили веб-приложение Xbox Cloud Gaming для запуска игр из Game Pass, включая проекты, которые не работают в Linux нативно. Соответственно, теперь ноутбуки компании Apple на базе данного дистрибутива будут гораздо лучше справляться с поставленной задачей и запускать игры с куда более высокой производительностью. При этом проблемы ещё имеются и игры с античитом запустить не выйдет.
