На MacBook Pro вышел дистрибутив Omarchy 3.7

Помимо эмуляции, Omarchy 3.7 получил встроенные лаунчеры для Lutris, Heroic и Moonlight. Через Lutris можно запускать игры Battle.net, включая Diablo, StarCraft и World of Warcraft. Heroic предназначен для проектов из Epic Games Store без античита, поэтому Fortnite и Rocket League не поддерживаются. Moonlight позволяет стримить игры с Windows-ПК, на котором установлен Sunshine. Также в систему добавили веб-приложение Xbox Cloud Gaming для запуска игр из Game Pass, включая проекты, которые не работают в Linux нативно. Соответственно, теперь ноутбуки компании Apple на базе данного дистрибутива будут гораздо лучше справляться с поставленной задачей и запускать игры с куда более высокой производительностью. При этом проблемы ещё имеются и игры с античитом запустить не выйдет.