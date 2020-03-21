На OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro вышло обновление OxygenOS Open Beta 11

Разработчики компаний OnePlus выпустили новую тестовую прошивку OxygenOS для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Обновление вышло с названием OxygenOS Open Beta 11.

Новая бета обновления получила мартовский патч безопасности. Также разработчики компаний оптимизировали работу автояркости, улучшили качество записи экрана и добавили новую функцию — Instant Translation. Это функция показывает на экране перевод речи во время видеозвонков. Доступно пока что всего лишь пять языков: китайский, английский, французский, немецкий и хинди.

Обновление уже начали получать участники программы бета-тестирования системы.