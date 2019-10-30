На SDC 2019 Samsung продемонстрировала интеллектуальную колонку Galaxy Home Mini

Компания Samsung не спешит выходить на рынок интеллектуальных колонок, и, вероятно, главной причиной этого является состояние голосового помощника Биксби, который уступает Google Assistant и Amazon Alexa. В прошлом году южнокорейский гигант представил свой первый умный динамик Galaxy Home, который еще не был выпущен на рынок.

На конференции разработчиков Samsung 2019 компания продемонстрировала второй умный динамик, Galaxy Home Mini. Это меньшая и более дешевая версия Galaxy Home 2018 года.

Динамик оснащен звуком AKG и поддерживает Bixby. На данный момент пока нет информации о том, когда именно потребители смогут его купить. Но, по крайней мере, мы знаем, что компания еще не отказалась от идеи выпустить интеллектуальные динамики в широкие массы.