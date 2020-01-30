На Samsung Galaxy Buds вышло обновление

Компания Samsung выпустила очередное обновление для наушников выпустила очередное обновление для оригинальной модели наушников.

Обновление вышло с номером сборки R170XXU0ATA2 и весит всего 1.39 МБ.

В обновление разработчики проработали над исправлением ошибок: исправили посторонние звуки при включении и отключении звонка, а также устранили проблему с подключением наушников и поработали над стабильностью системы. Обновление уже доступно к скачиванию, скачать ее можно через приложение Galaxy Wearable на смартфоне.