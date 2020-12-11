На Surface Pro X запустили полноценную Windows 10

Весьма успешный и получивший высокие оценки Apple MacBook на процессоре M1 показал, на что способны компьютеры на базе ARM при правильном сочетании аппаратного и программного обеспечения. К несчастью для Microsoft, это привело к повторным сравнениям и критике ее собственных попыток перенести Windows на ПК с ARM-платформой. Правда, стоит отметить, что производитель еще не сдался, и, хотя он все еще далек от идеального решения, он медленно движется в направлении улучшения возможностей Windows 10 на базе ARM. Например, сейчас появились данные о том, что Windows заставили работать на собственном Surface Pro X на ARM-процессоре, что уже большая новость. Правда, пока что речь идет только об эмуляции, а не о полноценной работе, так что есть ряд ограничений.