На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-прослушиванием

У нас просто шикарные новости — сервис YouTube Music запускается на некоторых умных часах Wear OS 2 с сегодняшнего дня. Умные часы Gen 6 от Fossil и Michael Kors смогут транслировать музыку из сервиса, как и модели Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, Pro 3 Cellular / LTE и E3. Приложение ранее было выпущено для Wear OS 3 и Samsung Galaxy Watch 4. Это первое приложение для умных часов YouTube Music, которое поддерживает оффлайн-прослушивание — если вы подписаны на YouTube Music Premium, вы можете скачивать песни, которые можно слушать оффлайн и без рекламы. Вы сможете оставить телефон дома и по-прежнему слушать музыку во время тренировки или прогулки. Приложение включает функцию Smart Downloads, которая обновляет песни на вашем устройстве при подключении к Wi-Fi. Google утверждает, что подписчики Premium могут слушать более 80 миллионов песен и тысячи плейлистов со своих носимых устройств.

А приложение, доступное в магазине Google Play, в этом году появится на большем количестве устройств с Wear OS 2. Стоит напомнить, что в прошлом месяце Spotify выпустила обновленную версию своего приложения для операционной системы Wear OS. Сервис также позволяет пользователям загружать музыку на свои умные часы и транслировать треки без необходимости иметь рядом телефон. Видимо, это новая эра умных устройств, ведь теперь бегать, заниматься спортом или чем-то ещё будет в несколько раз проще и приятнее, особенно если вы не хотите носить смартфон в каком-то специальном чехле.