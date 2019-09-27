На что обратить внимание при покупке смартфона

2019-09-27, Автор - Эдуард Иванов; [93]

Во время выбора смартфона нужно рассмотреть много аспектов, прежде чем определиться с конкретной моделью. Смартфон сопровождает в течение большей части дневной активности, и времена, когда телефон используется только для совершения звонков, позади. Выбор модели зависит от того, что нам от нее требуется и для чего смартфон будет использоваться.

Когда вы думаете, какой телефон выбрать, важно определиться, для чего он будет использоваться. Например, если у вас нет служебного устройства, телефон должен работать как в личных, так и в профессиональных ситуациях. Например, на сайте представлены разные модели, но для начала давайте ответим на несколько вопросов, которые нас обратят внимание на конкретные параметры устройства:

  1. Кому предназначается смартфон? У молодого человека разные потребности, у взрослого – использование телефона для работы и отдыха, а смартфон для старшего должен быть другим – с максимально понятным интерфейсом.
  2. Это будет частный или рабочий телефон? Стоит подумать, будем ли мы часами разговаривать по телефону, проверять электронную почту, просматривать и редактировать документы и выписки? Или скорее прокручивать социальные сети, играть, получать личные сообщения и разговаривать с членами семьи и друзьями.
  3. Какой тип приложений мы будем использовать в телефоне? Если мы планируем использовать передовые приложения, то следует учитывать, какой смартфон справится с более сложными операциями. Стоит помнить, что некоторые игры также требуют более мощного оборудования.
  4. Важны ли фото и видео? В настоящее время нет смартфона, который не имеет функции фотографирования. Однако параметры камеры в разных моделях отличаются, поэтому если мы рассчитываем на использование фотографий в социальных сетях или в бизнесе, стоит подумать, какой телефон купить для этого.
  5. Сможем ли мы часто заряжать аккумулятор? Использование Интернета и многих приложений означает, что батареи разряжаются быстрее, чем раньше. Смартфон с хорошей батареей будет отлично работать, когда мы постоянно боремся с низкой емкостью батареи и иногда забываем зарядить телефон.

Основные параметры смартфонов

Смартфоны, хотя и сконструированы аналогично, предлагают ряд функций.

Процессор

В случае смартфонов с системой Android производители могут свободно выбирать компоненты, поэтому не все смартфоны работают с ожидаемой скоростью. В этом случае чем больше ядер и тем выше процесс синхронизации процессора, тем лучше. В настоящее время тактовая частота составляет не менее 1 ГГц, а двухъядерный процессор – это стандартный минимум.

Емкость

Смартфоны используют не диски, а флэш-память. Некоторые модели могут иметь только встроенную память без возможности ее расширения. В этом случае лучше выбрать устройства объемом не менее 8 ГБ, которые позволят вам установить приложение и хранить музыку, фильмы и фотографии. Однако большинство смартфонов имеют дополнительный слот для карт памяти microSD, поэтому покупатели могут расширить встроенную память до 128 ГБ.

Срок службы батареи

Этот параметр часто недооценивают при покупке. Конечно, многое зависит от интенсивности использования, но стоит проверить это свойство перед покупкой. На рабочее время также влияют размер экрана, мощность процессора и использование коммуникационных модулей.

Фотокамера

Чем дороже камера, тем лучше ее технические характеристики и производительность. Обращайте внимание не только на разрешение камеры, но и на используемую оптику. Лучшие камеры на рынке используют дополнительное программное обеспечение и специальные корректирующие алгоритмы, которые улучшают качество сделанных фотографий. Например, в продаже можно найти смартфоны, оснащенны 41-мегапиксельной матрицей.

Для других будет достаточно 5-мегапиксельной камеры. Не забывайте и о видеор: чтобы наслаждаться плавной записью и детализацией изображения, камера должна предлагать как минимум запись HD. Также стоит проверить, поддерживает ли телефон видеоконференцсвязь, то есть можно ли использовать веб-камеру спереди.

Перед покупкой внимательно посмотрите и сравните цены и свойства продукта. Бывает, что смартфоны с похожими ценами предлагают совсем разное качество.


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