На iPhone и iPad выпустят очень много консольных игр ААА-класса

Вчера в рамках конференции WWDC 2024 компания Apple много всего рассказала про новые возможности свежих операционных систем, а также намекнула на то, что в ближайшем будущем на iPhone и iPad выйдет гораздо больше видеоигр уровня консолей или даже ПК. Например, на презентации было сказано, что Apple совместно с партнёрами выпустит на мобильных устройствах в обозримом будущем игру Assassin’s Creed Shadows, которая является самым новым проектом в популярной франшизе Assassin’s Creed на текущий момент (собственно, игра ещё даже не вышла на консолях и ПК на данный момент). Это действительно внушительное достижение, потому что раньше мобильный гейминг представлял собой нечто смехотворное, а теперь можно играть в ААА-игры на своём смартфоне.

Кроме того, в рамках презентации представители компании Apple заявили, что на их мобильных платформах и компьютерах, как портативных, так и стационарных, также будут выпущены нативные клиенты игр Dead Island 2, Sniper Elite 4, Wuthering Waves, Control, Palworld, Resident Evil 7 и Resident Evil, Riven, недавно представленной Prince of Persia: Lost Crown, Valheim, даже World of Warcraft: The War Within, а ещё Frostpunk 2 и RoboCop. Это приличный перечень проектов, которые будут портированы самими разработчиками для того, чтобы игра запускалась не через эмулятор, а нативно на процессорах Apple. И это настоящий прорыв, потому что смартфоны сразу становятся действительно геймерскими, да и компьютеры Apple — тоже.