На индийском рынке официально представлен смартфон Vivo Y71i. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешение 1440 на 720 точек. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 425 и 2 Гбайт ОЗУ. Во фронтальной части установлен 5-мегапиксельный модуль, в тыльной — 8-мегапиксельный. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3360 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Приобрести аппарат можно в черном и золотистом цветовом исполнении. Индийский ценник - 8999 рупий.