На компанию Apple подали в суд её же сотрудники

Сегодня появилась информация о том, что сотрудник компании Apple подал в суд на компанию, утверждая, что она активно следит за своими работниками, нарушая их конфиденциальность. Например, он обвиняет компанию в доступе к данным сотрудников через устройства, управляемые самой Apple, включая личные iPhone. Да, хотя Apple предлагает использовать принадлежащие компании фирменные устройства в рамках рабочих процессов, в иске утверждается, что сотрудников буквально склоняют к использованию личных iPhone, которые затем подключаются ко внутреннему ПО компании Apple. Согласно корпоративной политике, данные с этих устройств, включая электронные письма, фотографии, видео, заметки и другую информацию, могут просматривать специалисты из компании Apple из отдела внутренней безопасности.

Более того, истец утверждает, что сотрудники, использующие личные устройства в рамках работы, обязаны привязать свои личные аккаунты iCloud к корпоративным системам, что якобы позволяет Apple собирать данные о местоположении сотрудников и другую информацию, даже когда они не работают. Кроме того, в иске говорится, что Apple нарушает законы Калифорнии, требуя от сотрудников подписать соглашение о том, что они позволяют компании проводить физическое, видео- и электронное наблюдение за ними. Это действительно звучит очень странно и даже немного ужасно, но, вероятно, без подобных мер справляться со сливами информации будет просто невозможно.
Vivo X200S будет поддерживать беспроводную зарядку …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне V…
ЕС требует от Apple открыть экосистему для сторонних разрабо…
Вчера появилась информация о том, что Европейская комиссия инициировала два процесса, направленных на то,…
Oppo Find X8 показали на новом фото …
В сети появилась новая фотография флагманского смартфона Oppo Find X8, который еще не был представлен офи…
Xiaomi 15 Pro получит 90-Вт проводную зарядку …
Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный рели…
Официально: Vivo X200 получит процессор MediaTek Dimensity 9…
Компания Vivo объявила, что флагманские смартфоны серии Vivo X200 первыми на рынке получат топовую однокр…
Представлен кнопочный телефон Nokia 125 4G…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 125 4G, которая скоро станет доступн…
Samsung Galaxy S24 FE получит защиту от воды …
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о суббфлагманском смартфоне…
OnePlus запретили продавать в Германии…
Стоит напомнить, что компания OnePlus (и её материнская компания Oppo) ранее оказались вовлечены в затяжн…
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor