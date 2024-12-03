На компанию Apple подали в суд её же сотрудники

Сегодня появилась информация о том, что сотрудник компании Apple подал в суд на компанию, утверждая, что она активно следит за своими работниками, нарушая их конфиденциальность. Например, он обвиняет компанию в доступе к данным сотрудников через устройства, управляемые самой Apple, включая личные iPhone. Да, хотя Apple предлагает использовать принадлежащие компании фирменные устройства в рамках рабочих процессов, в иске утверждается, что сотрудников буквально склоняют к использованию личных iPhone, которые затем подключаются ко внутреннему ПО компании Apple. Согласно корпоративной политике, данные с этих устройств, включая электронные письма, фотографии, видео, заметки и другую информацию, могут просматривать специалисты из компании Apple из отдела внутренней безопасности.

Более того, истец утверждает, что сотрудники, использующие личные устройства в рамках работы, обязаны привязать свои личные аккаунты iCloud к корпоративным системам, что якобы позволяет Apple собирать данные о местоположении сотрудников и другую информацию, даже когда они не работают. Кроме того, в иске говорится, что Apple нарушает законы Калифорнии, требуя от сотрудников подписать соглашение о том, что они позволяют компании проводить физическое, видео- и электронное наблюдение за ними. Это действительно звучит очень странно и даже немного ужасно, но, вероятно, без подобных мер справляться со сливами информации будет просто невозможно.