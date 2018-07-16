На российских прилавках Sony Xperia XA2 Plus появится в конце нынешнего лета

2018-07-16, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Sony Xperia XA2 Plus; [383]
Компания Sony выпустила новый смартфон Xperia XA2 Plus с тонкими рамками и мощной 23 Мп камерой. Гаджет получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 630 разработки Qualcomm. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Спереди располагается 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом на 120 градусов. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3580 мА.ч. На российских прилавках Sony Xperia XA2 Plus появится в конце нынешнего лета. Предлагаться аппарат будет в четырех цветовых вариантах: зеленом, черном, золотистом и серебристом.


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