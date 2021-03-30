На российской рынке появился ноутбук-трансформер 3-в-1 Prestigio Ecliptica 116 C3

Prestigio выпустила на российский рынок ноутбук-трансформер 3-в-1 Prestigio Ecliptica 116 C3.

Ноутбук Prestigio Ecliptica 116 C3 универсален тем, что подходит для домашнего пользования так и для образовательных целей. Его можно использовать как ноутбук или планшет, а режим презентара позволит демонстрировать презентации и проекты.

Ecliptica 116 C3 оснащен 11,6 дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением FullHD. Ударопрочный корпус защищает от повреждений, даже падения с высоты, а также есть защита от пыли и влаги.

Производительность обеспечивает процессор Intel Celeron N4100. Этого вполне достаточно, чтобы работать с текстом, просматривать веб-страницы и мультимедиа. Для быстрого доступа к ОС Windows 10 Pro и приложениям предусмотрен SSD-накопитель 128 ГБ.

В комплектацию входит стилус, который имеет специальный отсек. Встроенная камера позволит проводить видеоуроки. Доступ к сети обеспечивает беспроводное соединение Wi-Fi 802.11ac, кроме того ноутбук оснащен портом RJ-45. Подключить носители или аксессуары можно подключить с помощью порта USB Type-C и USB 3.0. Для подключения дисплея предусмотрен HDMI порт.

Установленный в Prestigio Ecliptica 116 C3 аккумулятор объемом 7.6В@6 000 мАч обеспечит отличную автономность. Время работы на одном заряде составляет до 14 часов в обычном режиме.