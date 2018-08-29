На российском рынке открылся предварительный заказ на смартфон Oppo Find X. Девайс получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей, фронтальную камеру 25 Мп и двойную основную 16 Мп + 20 Мп. За производительность устройства отвечает Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора у смартфона равна 3730 мА.ч, а в качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Габариты аппарата составляют: 156.7 * 74.3 * 9.4 мм. Оформление предзаказа будет доступно по 9 сентября 2018 года и только в фирменном онлайн-магазине. Цена новинки пока не раскрывается, но покупатели могут попробовать ориентироваться на китайский ценник - он стартует от 4999 юаней (без малого 50 тысяч рублей).