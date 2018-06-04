На российском рынке представлен саундбар LG SK10Y

LG представляет на российском рынке саундбар LG SK10Y. Особенностями модели являются поддержка технологий MERIDIAN и Dolby Atmos, преобразование звука с повышением частоты и функция 4K Pass-Through. Саундбар LG SK10Y оснащен передовыми технологиями Bass and Space и Height Elevation от компании Meridian, которые доставят настоящее удовольствие от прослушивания.

Элегантный дизайн SK10Y прекрасно сочетается с 65-дюймовым телевизором от LG и отлично впишется в любой современный интерьер. Такое комплексное решение позволит вам ощутить себя в центре событий, словно в зале кинотеатра, не выходя из дома.

Цифровая музыка стала более качественной благодаря более высокой частоте дискретизации и большей битовой глубине. Поэтому звук при воспроизведении стал четче, а прослушивание доставляет больше удовольствия. Саундбар SK10Y с высокой четкостью звука может без потерь воспроизводить стереозвук в качестве до 192 кГц/24 бит.